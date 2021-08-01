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Ekonomi Bisiklet ihracatı 6 aylık dönemde yüzde 88 arttı
Ekonomi

Bisiklet ihracatı 6 aylık dönemde yüzde 88 arttı

Türkiye’nin bisiklet ihracatı, bu yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88’lik artışla 70 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 19:33:00 -
Bisiklet ihracatı 6 aylık dönemde yüzde 88 arttı

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk bisikletleri özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 37,2 milyon dolar olan bisiklet ihracatı, bu yılın aynı döneminde 70 milyon dolara çıktı. İhracattaki artış oranı yüzde 88 oldu.

Almanya ilk sırada

Türkiye’den 92 ülkeye bisiklet ihraç edildi. Almanya 10,2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 9,8 milyon dolarla Finlandiya, 9,3 milyon dolarla Fransa izledi. Birlikten yapılan açıklamada, karbon salımını azaltmak isteyenlerin bisiklet kullanımına yöneldiğini belirtildi. Bisikletin artık hobi amaçlı kullanılmadığını, ulaşım aracı olarak nitelendirildiğini vurgulayan açıklamada, Türkiye’nin bisiklet ihracatının yüzde 70’inin Ege Bölgesi’nden yapıldığı bilgisi paylaşaıldı. Bisiklete olan talebin arttıkça bölgeden bisiklet ihracatının da artacağına değinilen açıklamada, “2021 yılı sonunda Türkiye genelinde 150 milyon dolar, Ege Bölgesi’nden ise 100 milyon dolar üzerinde bisiklet ihracatı hedefliyoruz” değerlendirmesine yer verildi.

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