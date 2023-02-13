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Ekonomi Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 13:06:00 -
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Biruni Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Son başvuru tarihi 25.02.2023.

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