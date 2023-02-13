Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Biruni Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Son başvuru tarihi 25.02.2023.
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