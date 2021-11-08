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Ekonomi Biruni Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

Biruni Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilmeve Atanma Yönetmeliği’nin İlgili Maddeleri Uyarınca 38 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 14:32:00 -
Biruni Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 08.11.2021 tarihinde başlayıp 22.11.2021 günü sona erecek.

İşte Öğretim Üyesi Başvuru Evrakları

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (atanmaya Hak Kazanılması Halinde, İlgili Belgelerin Noter Onaylı Nüshaları Teslim Edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (varsa), Yurt Dışından Alınan Diploma Var İse, Üniversitelerarası Kurulca Onaylanan Denklik Belgesi (noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (altı) Takım Dosya (6 Cd Olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (dört) Takım Dosya (4 Cd Olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin Zorunlu Olup Diğer Programlar İçin Varsa)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, Belirtilen Süreler İçerisinde, Online Olarak Üniversitemiz Web Sayfasında Yer Alan https://ikakademik.biruni.edu.tr Linkinden Kabul Edilecektir.

* Eksik Belge ile Yapılan, Süresi İçinde Yapılmayan veya İmzasız Gönderilen Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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