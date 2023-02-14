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Ekonomi Biruni Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Biruni Üniversitesi akademik kadro alacak

Biruni Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 15:41:00 -
Biruni Üniversitesi akademik kadro alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi: 11.02.2023

Son Başvuru Tarihi: 25.02.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 28.02.2023

Sınav Giriş Tarihi: 02.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 03.03.2023

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.biruni.edu.tr

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