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Gündem Birol Aydın Halk TV'den açıkladı: AK Parti ile Saadet arasında ittifak yok
Gündem

Birol Aydın Halk TV'den açıkladı: AK Parti ile Saadet arasında ittifak yok

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasındaki sürpriz görüşme nedeniyle ortaya atılan 'ittifak' iddialarını CHP'nin kanalı Halk TV'den yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 23:31:00 -

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin "Buradan ittifak çıkarmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Sözcüsü Halk TV'de

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Halk TV’de Betül Araz'ın sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine de değindi.

"Görüşmeden ittifak çıkarmak doğru değil"

Görüşmenin ardından ittifaklara ilişkin kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara tepki gösteren Aydın, Erdoğan'ın ziyaretinden haberdar olduklarını söyledi.

Bu görüşmeden bir ittifak çıkarmanın doğru olmadığını söyleyen Aydın, "Biz Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretinden haberdardık. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Aralarında geçmişe dayanan bir hukuk var. Şüphesiz bu tip ziyaretlerde bir siyasi faydalaşma arzusu olur bu da normaldir. Buradan bir ittifak çıkarmak doğru değildir ama Cumhurbaşkanı’nın böyle bir arzu umması siyasetçiler açısından pek tabiidir. AK Parti ile Saadet Partisi arasında bir ittifak var gibi değerlendirmek doğru olmaz.

Cumhurbaşkanı, Asiltürk ile bir istişare çerçevesinde bir araya gelmiştir. Genel başkanımızdan önce Oğuzhan Bey'le bir zemin arayışı içinde olabilir. Bu tip ziyaretler normal karşılanmalı biz diyalogdan yanayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ile görüştü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile geçtiğimiz günlerde sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

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