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Aktüel Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Aktüel

Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:52:20 -
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de birlikte yaşadığı kişinin kardeşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Gündoğdu Mahallesi Bartınlı Sokağı'nda bir evde Müjde D. (24) ile dini nikahla beraber yaşadığı Fırat E'nin kardeşi İsmail E. (33) arasında ailevi meseleler yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Müjde D'nin, mutfaktan aldığı bıçakla İsmail E'yi göğsünden yaraladığı öne sürüldü.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine gelen olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İsmail E, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Müjde D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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