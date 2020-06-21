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Aktüel

Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:36:49 -
Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, H.S, Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdü.

H.S'nin kardeşinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Alperen'in cesedini evin karşısındaki mezarlıkta buldu.

Olayla ilgili anne E.Ö. gözaltına alınırken H.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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