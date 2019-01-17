Birlik Vakfı'ndan Şehir Mimarisi paneli... Beşir Ayvazoğlu da katılacak Birlik Vakfı İstanbul Şubesinin düzenlediği 'Şehir Mimarisi' paneli, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile yazar Beşir Ayvazoğlu’nun katılımıyla bu cumartesi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi 'Şehir Mimarisi' paneli düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan panel, restoratör-yüksek mimar Zuhal Ayanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek. Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile yazar Beşir Ayvazoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı panel, 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.30'da Fatih Çemberlitaş'taki Birlik Vakfı Genel Merkezinde gerçekleşecek.

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