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Teknoloji Birleşmiş Milletler'e Türk SİHA'ları damga vurdu
Teknoloji

Birleşmiş Milletler'e Türk SİHA'ları damga vurdu

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ları Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmasına ilişkin "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:26:00 - 2021-10-30 10:40:12
Birleşmiş Milletler'e Türk SİHA'ları damga vurdu

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Nebenzia, Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları alması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmasına ilişkin bir soruya karşılık, "Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İnsansız hava araçları ile oyunu Ukrayna'nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli bir oyun oynadığının farkına varmalı." cevabını verdi.

Ukrayna ordusu ilk kez kullandı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını geçtiğimiz günlerde imha etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, böylece Bayraktar insansız hava aracını ilk kez muharebede kullanmış oldu.

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