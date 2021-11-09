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Dünya Birleşmiş Milletler'den "iç savaş" uyarısı
Dünya

Birleşmiş Milletler'den "iç savaş" uyarısı

Birleşmiş Milletler, Etiyopya'nın büyüyen bir iç savaşa ve insani felakete doğru sürüklendiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 00:29:00 -
Birleşmiş Milletler'den "iç savaş" uyarısı

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında bir yıldır devam eden çatışmaların feci boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

DiCarlo, çatışmaların Etiyopya halkının geleceği kadar Afrika Boynuzu bölgesinin istikrarını da tehlikeye attığını belirterek, "Hiç kimse, 110 milyondan fazla insanın, 90'dan fazla farklı etnik grubun olduğu ve 80 farklı dilin konuşulduğu bir ülkede devam eden çatışmaların ne getireceğini tahmin edemez ama kesin olan Etiyopya'nın büyüyen bir iç savaşa ve insani felakete sürüklendiği gerçeği." dedi.

400 bin kişi kıtlık benzeri koşullarda yaşıyor

Etiyopya'nın kuzeyinde 7 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu aktaran DiCarlo, Tigray'de ise 400 bin kişinin kıtlık benzeri koşullarında yaşadığını vurguladı.

DiCarlo, 18 Ekim'den beri Tigray'ın başkenti Mekelle'ye hava saldırıları nedeniyle yardım konvoylarının giremediğini söyledi. 22 Ekim'den bu yana ise BM'ye ait insani yardım uçuşlarının askıya alındığını belirten DiCarlo, Etiyopya'da taraflara çatışmalara derhal son verme ve ateşkes çağrısı yaptı.

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar, Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

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