Birleşmiş Milletler'den flaş Taliban açıklaması

New York'taki BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'la ilgili oturumunda konuşan Al-Akbarov, Taliban'ı kastederek, "Biz fiili yetkililerle hala bir diyalog ve sürekli angajman stratejisi benimsemenin hem Afganların çıkarları hem de bölgesel ve uluslararası güvenlik için ileriye giden tek yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

Al-Akbarov, "Gelecek ay, ilişkimizin öngörülebilirliğini artırmak için siyasi istişareyi ve daha uzun vadede fiili yetkililerle entegrasyonu artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplum ve Taliban, siyasi haklar, insan ve kadın hakları konusunda birbirinden uzak dursa da "uyuşturucu kontrolü ve mayın eylemi" gibi ortak endişe konularında Afganların yaşamlarını iyileştirmek için iş birliği ve ilerleme sağlanabileceğini vurgulayan Al-Akbarov, "Önümüzdeki zorluklar büyük ve sabır gerektirecek ancak buna katlanmak zorundayız. Afgan halkı bunu hak ediyor ve biz hala onların ve uluslararası toplumun çıkarına ilerlemenin tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Afganistan'da dün yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarına da değinen Al-Akbarov, ülkede devam eden ekonomik krizin bir iç çatışmanın itici gücüne dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Al-Akbarov ayrıca, Afganistan ekonomisinin ağustos ayından bu yana yüzde 30-40 küçüldüğüne dikkati çekerek, yoksulluk oranının 2022'nin sonunda yüzde 97'ye ulaşabileceğine ve ailelerin yüzde 82'sinin şu anda borç içinde yaşadığına vurgu yaptı.

Oturuma, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths de katıldı.