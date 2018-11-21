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Birleşmiş Milletler'de 500 milyon dolarlık seyahat istifa getirdi!

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Solheim, yaklaşık yarım milyar doları bulan seyahat harcamalarının ardından istifa etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46
Birleşmiş Milletler'de 500 milyon dolarlık seyahat istifa getirdi!

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Direktörü Erik Solheim, yaklaşık yarım milyar doları bulan seyahat harcamalarının ardından istifa etti.

İngiliz The Guardian gazetesi, Norveçli üst düzey BM yetkilisi Solheim'ın 668 günün 529'unu seyahat ederek geçirdiğini duyurdu. Gazeteye göre, yöneticinin uçak ve otel masrafları yaklaşık 500 milyon doları buluyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekter Antonio Guterres'in Solheim'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Solheim, Haziran 2016'dan beri Nairobi merkezli BM Çevre Programı'nın direktörü olarak görev yapıyordu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46
  1. bm
  2. the guardian
  3. Antonio Guterres
  4. Stephane Dujarric
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