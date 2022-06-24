  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Birleşmiş Milletler yola geldi: 'Taliban ile diyalog önemli'
Dünya

Birleşmiş Milletler yola geldi: 'Taliban ile diyalog önemli'

BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Ramiz Al-Akbarov, uluslararası toplum ile Taliban arasındaki "diyalog ve angajmanın" Afganların çıkarlarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik için ilerlemenin tek yolu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 09:44:00 -
Birleşmiş Milletler yola geldi: 'Taliban ile diyalog önemli'

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'la ilgili oturumunda konuşan Al-Akbarov, Taliban'ı kastederek, "Biz fiili yetkililerle hala bir diyalog ve sürekli angajman stratejisi benimsemenin hem Afganların çıkarları hem de bölgesel ve uluslararası güvenlik için ileriye giden tek yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

Al-Akbarov, "Gelecek ay, ilişkimizin öngörülebilirliğini artırmak için siyasi istişareyi ve daha uzun vadede fiili yetkililerle entegrasyonu artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplum ve Taliban, "uyuşturucu kontrolü ve mayın eylemi" gibi ortak endişe konularında Afganların yaşamlarını iyileştirmek için iş birliği ve ilerleme sağlanabileceğini vurgulayan Al-Akbarov, "Önümüzdeki zorluklar büyük ve sabır gerektirecek ancak buna katlanmak zorundayız." diye konuştu.

Afganistan'da dün yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarına da değinen Al-Akbarov, ülkede devam eden ekonomik krizin bir iç çatışmanın itici gücüne dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Al-Akbarov ayrıca, Afganistan ekonomisinin ağustos ayından bu yana yüzde 30-40 küçüldüğüne dikkati çekerek, yoksulluk oranının 2022'nin sonunda yüzde 97'ye ulaşabileceğine ve ailelerin yüzde 82'sinin şu anda borç içinde yaşadığına vurgu yaptı.

Oturuma, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths de katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Musa

Taliban destek bulması sevindirici bunu Sadece BM degil islam ülkeleri de destek verip Amerikanın kucagına düşmesin düşerse yine iç savaş olur. Amerika bir Terör örgütü kurur . Batı bu acımasızlıgı yapar Suriyede göruyoruz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23