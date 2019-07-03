Birleşmiş Milletler Libya için acil toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısıyla ilgili acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kapalı oturumda yerel saatle 03.00'te (TSİ 22.00) toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Trablus yakınlarında göçmenlerin bulunduğu merkezi hedef alan hava saldırısı görüşülecek. 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

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