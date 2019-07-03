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Birleşmiş Milletler Libya için acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısıyla ilgili acil toplanacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:40
Birleşmiş Milletler Libya için acil toplanacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kapalı oturumda yerel saatle 03.00'te (TSİ 22.00) toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Trablus yakınlarında göçmenlerin bulunduğu merkezi hedef alan hava saldırısı görüşülecek.

40'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:40
  1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  2. Libya
  3. Halife Hafter
  4. acil toplantı

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