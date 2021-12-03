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Dünya Birleşmiş Milletler güldürdü! Suriye'nin toprak bütünlüğü...
Dünya

Birleşmiş Milletler güldürdü! Suriye'nin toprak bütünlüğü...

BM'nin ev sahipliğindeki toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele vurgususu yapıldı. Suriye'de milyonlarca insan Esed rejimi tarafından katledilirken hiçbir konuda sesi çıkmayan oluşum, ülkenin toprak bütünlüğünün önemine değindi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 07:49:00 -
Birleşmiş Milletler güldürdü! Suriye'nin toprak bütünlüğü...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ev sahipliği yaptığı toplantıda, 11 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcileri, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkede terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı, Suriye krizine siyasi çözüm bulunması çabalarına desteklerini açıkladı.

Pedersen'in ev sahipliğinde Arap Birliği ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Türkiye, Mısır, Fransa, Almanya, Irak, Ürdün, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD temsilcileri, Brüksel'de Suriye krizini görüşmek üzere bir araya geldi.

Milyonlarca insan katledilirken sessiz kaldılar

Büyükelçiler seviyesindeki toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü, teröre karşı her türlü ve tezahürde mücadelenin yanı sıra ülke çapında acil bir ateşkes, keyfi olarak gözaltına alınanların serbest bırakılması ve insani yardımın engelsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması da dahil olmak üzere 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı'nın tüm yönleriyle uygulanmasına desteğimizi yeniden teyit ettik." denildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, katılımcı ülkelerin Suriye krizine müdahil tüm tarafları sürece dahil etmeye ve krize siyasi bir çözümün bulunmasına yönelik çabalara verilen desteği artıracaklarını yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, "10 yılı aşkın süredir devam eden şiddet ve sahadaki korkunç insani durum nedeniyle Suriye halkının acılarına ilişkin derin endişelerimizi dile getirdik. Hayat kurtaran insani yardıma erişimin, sınır ötesi ve cephe hatları arasında dahil olmak üzere Suriye genelinde BMGK'nin 2254 kararına uygun bir şekilde sağlanması gerektiğini vurguladık." ifadelerine yer verildi.

BM'nin sınır ötesi insani yardımlarının her ay üç milyondan fazla Suriyeliye ulaştığı ve buna alternatif olacak başkaca bir mekanizmanın olmadığına işaret edilen açıklamada, Suriyeliler evlerine güvenli bir şekilde dönene kadar, Suriye'deki mültecilere ve bu mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere bu yardımların devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

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