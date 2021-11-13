'Birleşmiş Milletler' gibi okul

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretim kursu olarak açılan Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ULUTÖMER) şu ana kadar 132 ülkeden öğrenci eğitim gördü. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin farklı kültür ortamı oluşturduğunu belirten ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, "Bursa Uludağ Üniversitesi’nin şu an da mevcut öğrenci sayısı 70 binin üzerindedir. Bunun yüzde 10’u, 7 bin 14’ü de yabancı öğrencidir. Bunların da 617’si ULUTÖMER’de Türkçe öğreniyor. Toplamda 132 ülkeden öğrenci var. Bizde de bu sayı değişiyor. Sürekli mezun verdiğimiz için zaman zaman değişiyor. 132 ülkeden gelen öğrenciler, üniversitemizde çok kültürlü ortamın oluşmasını, uluslar arası bir bilgi transferinin alınıp verilmesini, ülkemizin kültürünü diğer ülkelere aktarılmasında son derece önemli rol oynayacaktır. Gittikleri ülkelerde bizim kültür elçilerimize dönüşecekler. Esasen bu öğrencilerin büyük bir kısmının Orta Asya kökenli, bir kısmını Ortadoğu kökenli, bir bölümünün Afrika ve az bölümünün de Avrupa’dan olduğunu biliyoruz. Burada bir nevi Birleşmiş Milletler havasını izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz, kültürlerin gelişmesi tek başına olması mümkün değil. O kültür kendini bitirebilir. Bir kültürün genişlemesi için farklı kültürlerle temas içinde olması gerekiyor. Bu sizi bir anlamda dünyaya açıyor. Bu yolla, eğitim yoluyla bizim üniversitemizde burada ciddi bir fonksiyon icra ediyor. Pek çok üniversite arasında bu yönden de önde olan üniversitelerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Osmanlı’nın kendi coğrafyasından daha çok öğrenci çekmiş olması sebebi ile biz bu öğrencileri yabancı olarak görmüyoruz. Biz onları birer misafir olarak adlandırılıyoruz. Gerçekten de duygusal ve düşünce olarak tüm kültürlere açık olan milletimiz özellikle kendi gönül coğrafyasındaki öğrencileri çok daha açık bir davranış sergiliyor. Bu da Uludağ Üniversitesi’nin tercih edilmesinden son derece önemli rol oynuyor" diye konuştu.



Sınıfları dolduran farklı ülkelerden gelen öğrencilerden İranlı Rojina Parsa, "2019 yılından beri Türkiye’de yaşıyorum. Alanya’da yaşıyordum, şimdi Bursa’dayım. Çünkü Bursa Uludağ Üniversitesi’ni kazandım. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgasayar Öğretmenliği kazandım. Ama mühendis olmak istiyorum. İran’ın durumu biraz karışık olduğu için ailem Türkiye’ye gelmek kararı verdi. Türkiye’den sonra başka bir ülkede de yaşayabilirim. Üniversite listesine bakarken Bursa’yı buldum. Uludağ Üniversitesi iyi bir okul olduğu için tercih ettim" dedi.

Libya'dan Bursa'ya eğitim için gelen Barkah ise, "3 ay önce Bursa’ya geldim. Şimdi ULUTÖMER’de hazırlık yapıyorum. Buradan sonra Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans yapacağım. Türkçe, çok zor değil. Benim için iyi bir dil. Bursa güzel bir şehir ve aynı zamanda İstanbul’a yakın ve sakin bir şehir. Bursa’da her şey var ve öğrenci için uygun bir yer" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır Dubai'den sonra Bursa'ya gelen Maysam Mustafa Shikh Taha, "İngilizce bölümünden mezun oldum. ULUTÖMER'de okuyorum. Yüksek lisans yapmak gibi bir hayalim var. Bende 2 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Türkçe biraz kolay, biraz zor. ULUTÖMER Türkçe öğrenmek için güzel bir yer. Profesyonel öğretmenler var" dedi.