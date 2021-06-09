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Dünya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gündemi belli oldu
Dünya

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gündemi belli oldu

G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvede küresel aşı planı oluşturulmasını ve Kovid-19 aşı üretiminin iki katına çıkarılmasını isteyecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 20:23:00 -
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gündemi belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11-13 Haziran'da İngiltere'de düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in, İngiltere'de Cornwall'da katılacağı zirvede liderlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için küresel aşı planı oluşturulmasını ve virüse karşı aşı üretiminin iki katına çıkarılmasını isteyeceğini söyledi.

Dujarric, Guterres'in G7 ülkeleri liderlerine ayrıca iklim değişikliği konusunda daha somut taahhütlerde bulunmaları ve iklim finansmanını artırmaları çağrısı yapacağını ifade etti.

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