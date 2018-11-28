0553 313 94 23

Birleşmiş Milletler Fransa'ya 'Kör' ve Sağır'

Gezi Parkı olayları esnasında polisin ülkeyi yakıp yıkan çapulculara karşı müdahalelerini 'Aşırı şiddet' olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler, Fransa'daki olaylara gözlerini yumdu kulaklarını kapattı. Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto etmek için düzenlenen eylemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler, ülkedeki savaş görüntüsünü görmezden gelerek polisin şiddet kullanmadığını savundu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:08
Birleşmiş Milletler Fransa'ya 'Kör' ve Sağır'

Çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilere ilişkin "sükunet" çağrısı yapan veya hükümetlere uyarıda bulunan BM, Fransa'da yaklaşık 10 gündür devam eden olaylara ilişkin Fransız hükümetini eleştirmekten kaçındı.

Dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapatıldığı, polisin eylemcilere sert müdahalesinin dikkati çektiği olaylar hakkında BM henüz bir "uyarı" veya "itidal çağrısı" da yapmadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine ülke genelinde 10 gündür düzenlediği gösterilere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

'Aşırı güç kullanılmadı'

Sözcü Shamdasani, ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişinin yaralandığı, 794 kişinin gözaltına alındığı ve 9 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı gösterilerde, polisin "aşırı güç" kullanmadığını belirtti.

Fransa'daki gösterileri takip eden BM'deki meslektaşlarıyla konuyu görüştüğünü aktaran Shamdasani, "Bu aşamada, polis tarafından aşırı güç kullanıldığına veya tutuklama sürecinde bir hata yapıldığına ilişkin kendilerine hiçbir suçlama gelmediğini söylediler." ifadesini kullandı.

Shamdasani, gösterilerdeki "talihsiz ölümlerin" polisin orantısız güç kullanmasından değil "taşıtlardan" kaynaklandığını ileri sürerek, kolluk kuvvetlerinin sadece "kesin surette gerekli anlarda güç kullanabileceğine" işaret etti.

Gösterilerdeki gözaltıların ancak hukukun üstünlüğüne uygun şekilde yapılması gerektiğine dile getiren Shamdasani, Fransa'daki gösterilere ilişkin iddiaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Fransa'da "savaş görüntüsü"

Ülkede "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerinde birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekiyor.

Fransa'da 24 Kasım'da Paris'in sembolleri arasında yer alan Champ-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanmıştı.

Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulunmuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:08
  1. fransa
  2. fransa gösteriler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da operasyon sırasında siviller vuruldu
    1. Afganistan'da operasyon sırasında..
    2. MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor..
    3. Valilik açıkladı! Okullar tatil edildi
    4. BBP ittifak kararını açıkladı!
    5. Avrupa Adalet Divanı'ndan Le Pen kararı
    6. Bebekler kışın ishal olmaya yakındır
    7. GÜNCELLEME - Firari Akın İpek'in..
    8. CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı..
    9. Böyle skandal görülmedi! "Oyuncumuz..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Meteorolojiden uyarı
    12. "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan..
    13. Darbeci subaylar erlere "Babanızı..
    14. FETÖ'nün "mahrem imam"larına hapis..
    15. Diplomatik zafer sonrası tarihi anlar!..
    16. WhatsApp'tan tepki çeken uygulama!..
    17. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır
    18. FETÖ sanığından ilginç itiraf: Parasız..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. Giresunspor moral arıyor
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları