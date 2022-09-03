'Birleşmiş Milletler Esed rejiminden yana tavır takınıyor'

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Esed rejiminden yana tavır aldığını öne sürdü.

SMDK, çarşamba ve perşembe günlerinde Siyasi Kurul toplantısı çerçevesinde BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen’in 29 Ağustos’ta BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirdiği konuşmayı masaya yatırdı. SMDK'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Pedersen’in Esed rejiminden yana tavır takınarak asıl görevinden uzaklaştığı bilgisi kaydedildi.

Koalisyonun Araştırma ve Belgelendirme Ofisi Koordinatörü Firas Mısri, Pedersen’in konuşmasında başta Cenevre bildirgesi ve 2118 ila 2254 sayılı BMGK kararları olmak üzere Suriye’ye ilişkin uluslararası kararların dışına çıktığına işaret etti.

Mısri ayrıca, Pedersen’in açık bir şekilde Rusya’nın öne sürdüğü vizyondan yana tavır takındığını vurguladı.

Pedersen, 29 Ağustos’ta BM Güvenlik Konseyi toplantısında Esed rejimiyle af yasası ve güven artırıcı önlemler konularında daha fazla görüşmeler yapmaya ve ilişkiler kurmaya istekli olduğunu kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2015 yılında oy birliğiyle kabul ettiği kararda, Esed rejimi ve muhalefetin görüşmelere başlamasını ve eş zamanlı olarak ülke genelinde ateşkes ilan edilmesi ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: Mepa News