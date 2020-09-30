Birleşmiş Milletler Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Azerbaycan ve Ermenistan'ı derhal Dağlık Karabağ'daki çatışmaya son vermelye, gerilimi azaltmaya ve gecikmeden müzakerelere dönmeye çağırdı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında meydana gelen büyük çaplı askeri harekattan endişe duyulduğu belirtildi.

Sivillerin kaybını ve çatışmada güç kullanımını kınayan BMGK, tarafları derhal çatışmaları durdurmaya, gerginliği azaltmaya ve gecikmeden esaslı müzakerelere dönmeye çağırdı.

27 Eylül'de sabah saatlerinde Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşimlerine ateş açmasıyla Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar çıktı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı ve bazı yerleşim yerlerini işgalden kurtardı.

Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında milliyetçi Ermeniler Dağlık Karabağ'da hak iddia ettiler. Ermenistan tarafından silahlandırılan gruplar 1991'de Hankendi'yi, ertesi yıl Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçin, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeni kuvvetleri 1993 yılında Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayil, Fuzuli, Kubadlı ve Zangilan vilayetlerinin işgali takip etti.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal edildiği dönemde yaklaşık 1 milyon sivil yerinden edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamenterler Arası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını 4 - 4'te imzaladı. 5 Mayıs 1994, Bişkek'te. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmada binlerce asker öldü.

1992 yılında Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümünü desteklemek ve taraflar arasında arabuluculuk yapmak için kuruldu.

Rusya, Fransa ve ABD'nin eş başkanlık yaptığı AGİT Minsk Grubu, son 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümü için somut sonuçlar elde edemedi.