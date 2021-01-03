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Dünya Birleşmiş Milletler: Engellemeye çalışıyoruz
Dünya

Birleşmiş Milletler: Engellemeye çalışıyoruz

Birleşmiş Milletler, Yemen'in batısındaki Hudeyde'de askeri durumu izlediklerini ve kentte şiddetin tırmandırılmasını önlemek için çalıştıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 19:18:00 -
Birleşmiş Milletler: Engellemeye çalışıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde'de askeri durumu izlediklerini ve kentte şiddetin tırmandırılmasını önlemek için çalıştıklarını belirtti.

Husilerin "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde Limanı yakınlarına iki hava saldırısı düzenlediğini" duyurmasının ardından, BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam Hudeyde Limanı yakınlarında duyulan patlamalarla zirveye çıkan hava saldırıları haberlerini endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Kentte ateşkes ihlallerinin, hava saldırılarının ve sivil kayıpların arttığına işaret edilen açıklamada, Hudeyde'deki durumu yakından takip ettikleri ve şiddetin daha fazla tırmandırılmasını önlemek için çalıştıkları ifade edildi.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada da Hudeyde'deki keyfi saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

OCHA Ofisi Koordinatörü Ali Rıza Kureyşi, "Ayrım gözetmeyen, gerekçesiz bu saldırılarda sivillerin öldürülmeye devam edilmesi kabul edilemez. Çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılar son aylarda arttı." ifadelerini kullandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda dün akşam yayınlanan haberde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hudeyde Limanı yakınlarına iki hava saldırısı düzenlediği ve bunun Stockholm Anlaşması'nın ihlali olduğu vurgulanmıştı.

Yemen krizi ve Stockholm Anlaşması

Uzun zamandır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili maddeler içeren 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçememişti.

Hudeyde'nin merkezi Husilerin kontrolünde bulunurken, kentin güney ve doğu girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor.

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