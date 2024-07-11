Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) açıkladı! Tam yüzde 60 elektrik tasarrufu yapan sistem

Üçay Mühendislik Elektrik Grup Koordinatörü Haydar Çatalbaşlı, ticari aydınlatma tasarımının önemini ve aydınlatma tasarımı kapsamında yapılması gerekenleri paylaştı.

Günümüz dünyasında, enerjiye olan ihtiyaç artarken enerji kaynakları hızla azalıyor. Dünya bu zorluğun üstesinden gelmek için binalarda ve ticari işletmelerde enerji sarfiyatını artıran sistemlere, sürdürülebilir alternatifler arıyor. Aydınlatma da bu kapsamda değerlendirilen sistemler arasında yer alıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) raporuna göre, dünya çapında elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, karbon emisyonlarının ise yüzde 6'sı aydınlatma sistemlerinden kaynaklanıyor.

“Bir ticari işletmenin enerji sarfiyatından önemli bir pay alan aydınlatma sistemlerini bina otomasyonuna entegre etmek enerji kullanımını düşürmenin en etkili yollarından biridir” diyen Üçay Mühendislik Elektrik Grup Koordinatörü Haydar Çatalbaşlı, aydınlatma tasarımının önemini ve Üçay Mühendislik’in aydınlatma tasarımı kapsamında sunduğu hizmetleri paylaştı:

Yüzde 60 tasarruf sağlıyor

“Aydınlatma sistemleri dünyadaki elektriğin yüzde 20’sini tüketiyor. Ticari aydınlatma sistemleri ise bu toplamdan yüzde 50 pay alıyor. Çünkü ticari işletmelerde tüketilen enerjinin en az yüzde 40'ı aydınlatmadan kaynaklanıyor. Ancak akıllı bir ticari aydınlatma kontrol sistemi ile tüketilen enerjinin yüzde 60’ından tasarruf sağlanabiliyor. Işıklar, sistemin programlamasına göre örneğin mesai saatleri dışında, hafta sonlarında veya resmi tatillerde açılıp kapatılabiliyor.

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“Güvenlik açısından da önemli”

Şirket binalarında entegre aydınlatma kontrol sisteminin bulunması güvenlik açısından da oldukça önemli. Aydınlatma kontrol sistemi, bir kişinin bir alana girdiğini belirtmek için hareket sensörlerini ve ışık seviye sensörlerini kullanarak güvenliği sağlayabiliyor. Böylece hırsızlığı da önleyebiliyor.

Aydınlatma kontrol sensörleri aynı zamanda gün ışığındaki değişiklikleri de algılıyor. Böylece tesisin belirlenen alanlarında aydınlatmayı buna göre sağlıyor.

Üçay Mühendislik olarak, aydınlatma tasarımı yani projelendirme çalışmalarımızı, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve 5 temel adımda gerçekleştiriyoruz.

Temel Tasarım

Başlangıç aşaması olarak adlandırdığımız temel tasarım aşamasında programın oluşturulması için ana tasarım kriterlerine odaklanıyoruz. Aydınlatma konsepti fikirlerini oluşturup, eskizler aracılığıyla sunuyoruz. Bu aşamada; ışık izleri, önerilen aydınlatma şeması ve bu şema için kullanılabilecek temel aydınlatma teknikleri ile armatürlerle ilgili fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bu aşama aynı zamanda doğal aydınlatma çalışmalarının da başlangıcını oluşturuyor.

Avan Tasarım

İkinci aşama olarak adlandırdığımız şematik tasarım aşamasında ise; armatürlerin ön yerleşimlerini, avan listelerini, aydınlatma hesaplarını, bütçelerini, prensip detaylarını ve uygulama tiplerini tanımlıyoruz. Ayrıca ışık kontrolü stratejisini oluşturup, doğal aydınlatma hedeflerini netleştiriyoruz. Bu aşamada mock up çalışmalarına da başlıyoruz.

Detaylı Tasarım

Detaylı tasarım aşaması olan üçüncü aşamada ise şematik projeyi revizyonlarla detaylandırıyoruz. Armatür listelerini kesinleştirip, aydınlatma kontrolü senaryoları geliştiriyoruz. Nihai özellikleri tanımlayıp final proje ve şartnameye aktarıyoruz. Mockup çalışmaları, bu aşamanın da bir parçası olarak devam ediyor.

İhale ve Dokümantasyon

Dördüncü aşamada ihale çalışmalarına başlıyoruz. Bu kapsamda ihale değerlendirme ve imalat çizimi incelemeleri için tasarım ve inşaat ekiplerine refakat ediyoruz.

Test ve Devreye Alma

Beşinci yani son aşamada ise kurulum ve devreye alma süreci öncesinde gerçekleştirdiğimiz planlı saha ziyaretleri ile ekipman ve proje incelemeleri yapıyoruz. Uygulamaların detaylarını kontrol edip, armatür ve kontrol sisteminin ince ayarlarının yapılmasına eşlik ediyoruz.” dedi.