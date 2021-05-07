  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakanlık duyurdu: Sayı 72'ye yükseldi
TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Sözleri çarpıtılmıştı! Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama
Bakan duyurdu: 4 ayda 27 saniyede bir...
Dünya Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinden bölgeyi karıştıracak açıklama! Kimyasal savaş ajanı tespit edildi
Dünya

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinden bölgeyi karıştıracak açıklama! Kimyasal savaş ajanı tespit edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'nin bir bölgesinde kimyasal savaş ajanının tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 12:23:00 -
Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinden bölgeyi karıştıracak açıklama! Kimyasal savaş ajanı tespit edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'nin bir bölgesinde beyan edilmemiş bir kimyasal savaş ajanının keşfedildiğini belirtti.

Nakamitsu, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada adını vermediği ajanın, kimyasal silah tesisinde büyük hacimli konteynerlerin içinde bulunmasının, Suriye'de beyan edilmemiş üretim faaliyetleri anlamına gelebileceğini kaydetti.

Suriye'nin eski bir kimyasal üretim tesisinin asla kimyasal silah üretmek için kullanılmadığını yinelediğini belirten Nakamitsu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Suriye'nin bu açıklamasını kabul etmediğini ve Beşşar Esed rejiminin bölgede üretilen tüm kimyasal savaş ajanlarını ilan etmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

KSYÖ, 21 Nisan'da KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alınmıştı.

Esed rejimi kimyasal silah kullandı

KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

KYSÖ 12 Nisan'da yayımladığı ikinci raporunda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığını tespit etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de silahlar susmuyor! Okulda kanlı saldırı
Dünya

ABD’de silahlar susmuyor! Okulda kanlı saldırı

ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
Vatandaşın sabrı taştı: Mehmet Ceyhan tutuklansın
Gündem

Vatandaşın sabrı taştı: Mehmet Ceyhan tutuklansın

Mason uzantısı Rotary Kulübü'nden aldığı ödülü gururla paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs sürecinde yaptığı çelişkili açıklamalar..
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Yeni uygulama geliyor
Siyaset

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Yeni uygulama geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından, hayata geçirilen TBMM’deki ‘nöbetçi Bakan’ uygulamasının yanında yeni bir adım daha atı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay