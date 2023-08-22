Birleşik Krallık'ta perakende sektöründeki iflas rüzgarı durmuyor

Ülkenin önde gelen perakende zincirlerinden olan ve 12 bin kişiye istihdam sağlayan Wilko'nun bu ayın başında iflas bildiriminde bulunması, dikkatlerin bir kez daha perakende sektöründeki sorunlara çevrilmesine neden oldu. Ülke çapında 400 mağazaya sahip Wilko'nun iflas bayrağını çekmesinin ardından gelecek dönemde perakende sektöründeki iflasların sayısının daha da artması bekleniyor.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, ülkede son 5 yılda yaklaşık 6 bin mağaza kepenk kapatmak zorunda kaldı.

BRC verilerine göre, Birleşik Krallık'ta bu yılın ikinci çeyreğinde alışveriş merkezlerindeki perakende satış mağazalarının yüzde 17,8'i, alışveriş caddelerindeki mağazaların ise yüzde 13,9'u boş durumda. Giderek artan kira, enerji ve istihdam maliyetleri karşısında zorlanan perakendeciler, hayat pahalılığı karşısında tüketicilerin de harcamalarını kısması nedeniyle zor günler yaşıyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta perakende satışlar, temmuzda yağışlı havanın da etkisiyle yüzde 1,2 azalış kaydetti.

Gıda mağazalarının satış hacmi yüzde 2,6 düşerken, perakendeciler, süren hayat pahalılığı ve artan gıda fiyatlarının satışları etkilemeye devam ettiğini belirtiyor.

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- Kepenklerini indirmek zorunda kalan perakendeciler

Ülkenin önde gelen mobilya ve eşya zinciri Argos, bu yıl ve 2024'te yaklaşık 100 mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu.

Giyim ve ev ürünleri zinciri House of Frasers'ın bağlı bulunduğu Frasers Grubu'nin Üst Yöneticisi Michael Murray, perakende sektöründe kapanmaların artmasını beklediğini, zincir mağazalarının da düzenli olarak gözden geçirildiğini ifade etti.

Ülkenin önde gelen ecza ve kişisel bakım ürünleri zinciri Boots, haziran ayında yaptığı açıklamada, gelecek 12 ay içerisinde 300 mağazasını kapatmayı planladığını duyurmuştu. ABD'li Wallgreense'ye bağlı Boots'un mağaza sayısının Haziran 2024'te 2 bin 200'den 1.900'e gerilemesi bekleniyor.

Ülkenin önemli perakende zincirlerinden Marks & Spencer (M&S), mayısta yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde 20 mağazasını kapatmayı planladığını duyurmuştu.

H&M, bu yılın başında Birleşik Krallık'taki 4 mağazasının kapatılacağını belirtirken, giyim zinciri Superdry da yakın zamanda ülkedeki 8 mağazasının kepenklerini indirmek zorunda kalmıştı.

Enerji fiyatları ve maliyetler nedeniyle zor günler yaşayan ülkenin eğlence mekanları da iflas rüzgarından etkilenmiş durumda. Haziran ayı itibarıyla ülkede son 12 ayda iflas eden eğlence mekanı sayısı yüzde 80 artarak 729'a ulaştı.

- Alışveriş caddelerinin adeta "hayalet kasabasına" dönüşmesinden endişe ediliyor

Ülkede perakende mağazalarının peş peşe iflas bildiriminde bulunmasıyla alışveriş caddelerinin adeta "hayalet kasabasına" dönüşmesinden endişe ediliyor.

Başkent Londra'da alışverişin kalbinin attığı Oxford Caddesi'nde son birkaç yıl içerisinde Topshop, Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Debenhams, Oasis ve Warehouse gibi ünlü zincirler mağazalarını kapatmak zorunda kaldı.

Oxford Caddesi'nde boşalan mağazaların bazılarının yerini, ucuz Amerikan şekerleme dükkanlarının alması ise ülkenin alışveriş kültüründeki değişimin en görünür örneği...

Westminster Şehir Konseyi, caddenin yeniden eski ışıltılı ve görkemli günlerine dönmesi amacıyla küçük işletmeler için geçen ay yaklaşık 10 milyon sterlin hacminde bir destek paketi hazırlandığını duyurdu. Verilecek destekle ülkenin vitrini konumundaki Oxford Caddesi'nin yeniden canlandırılması hedefleniyor.