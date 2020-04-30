Birleşik Krallık partisine Türk hacker şoku!
Birleşik Kralık'ta başkanlığını Nigel Farage'ın yaptığı Brexit Partisi'nin internet sayfası Türk hackerler tarafından hacklendi.
Birleşik Krallık'ta bugün Brexit Partisi'nin sitesine girenler şaşkına döndü. Ülkede Nigel Farage'ın genel başkanlığını yaptığı Brexit Partisi'nin sitesi Türk hackerlar tarafından hacklendi.
Erdoğan fotoğrafı koydular
Partinin sitesine giren kişiler, sitede "RootAyyıldız & Marbeyli tarafından hacklendi" yazısıyla karşılaştı. Türk Hackerlar sitenin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak "Türk ve Müslüman" notunu düştü.