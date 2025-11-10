  • İSTANBUL
Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı çeteler cesetleri yakıyor, toplu mezarlara gömüyor!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin Faşir'de katlettikleri sivilleri yaktığı ve toplu mezarlara gömdüğü belirtildi.

Sudan Doktorlar Ağı Pazar günü yaptığı açıklamada, Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) son günlerde Faşir sokaklarından yüzlerce ceset topladığını, bazılarını toplu mezarlara attığını ve diğerlerini yaktığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşu, HDK'nin Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'i ele geçirmesinin ardından gerçekleştirdiği eylemleri "HDK'nin siciline eklenen bir başka suç" olarak nitelendirdi.

Açıklamada gömme ve yakma eylemlerinin HDK'nin "sivillere karşı işlediği suçları gizlemeye yönelik bir girişim olduğu" belirtildi. Grup, "Bu suçlar örtbas edilerek ya da kundaklanarak ortadan kaldırılamayacak" diyerek uluslararası toplumu soruşturma başlatmaya çağırdı.

Doktorlar Ağı, HDK'nin eylemlerini "tam teşekküllü bir soykırımda yeni bir bölüm" şeklinde tanımladı.

HDK, Faşir'i yaklaşık 18 ay boyunca kuşattıktan sonra ele geçirmişti. Ele geçirilen kentte yüzlerce sivilin infaz edildiği ve cinsel şiddet olaylarının yaşandığı belirtiliyordu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, düzenli ordu ve HDK'yi karşı karşıya getiriyor.

Çatışmalar şimdiye dek on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve geniş çaplı bir yerinden edilme ve açlık krizinin yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: Mepa News

