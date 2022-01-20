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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'nden kritik yatırım duyurusu! 'En az 3 trilyon dolar...'
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden kritik yatırım duyurusu! 'En az 3 trilyon dolar...'

Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi Bakanı Sultan al-Jaber, dünyanın yenilenebilir enerjiye büyük miktarda yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 12:17:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri'nden kritik yatırım duyurusu! 'En az 3 trilyon dolar...'

Dünyanın en büyük petrol ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sanayi Bakanı Sultan al-Jaber fosil yakıtlarındaki arz-talep dengesizliği ve emisyon sıkıntıları ortasında, dünyanın önümüzdeki 10 yıl içinde yenilenebilir enerjiye en az 3 trilyon dolar yatırım yapması gerektiğini belirtti.

 

Pandemi sonrası normalleşme çabalarıyla artan talep ve arzın yetersizliği, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt piyasasında krize neden oldu.

Dünyanın en çok petrol rezervine sahip 7. ülkesi BAE'den de, Salı günü Dubai'de yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjiye büyük miktarda yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

3 trilyon dolar lazım

BAE devlet haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, Al-Jaber açıklamasında, dünyanın önümüzdeki 10 yıl içinde yenilenebilir enerjiye en az 3 trilyon dolar yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) CEO'su olan Bakan, BAE'nin daha az karbon emisyonu ile güvenilir petrol ve gaz arzı sağlamaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

star.com.tr

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Yorumlar

Elin Arabı

Dünyaya akıl veriyor. Ulan bu da ekonomist olmasın.
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