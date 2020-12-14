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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e görülmemiş hizmet!
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e görülmemiş hizmet!

İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri, ülkede bir trafik kazasında hafif yaralanan İsrail vatandaşları için tüm tıbbi imkanları seferber etti. Veliaht Prens Muhammed bin Zaid el Nehyan'ın olay yerine helikopter gönderdiği İsrailliler için hastane önüne kırmızı halı serildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:34:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e görülmemiş hizmet!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'e yaranmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. BAE'de trafik kazası geçiren Siyonist İsrail vatandaşları Liran Landau ve arkadaşı Neta, hafif bir şekilde yaralandı. BAE hanedanı, iki İsrail vatandaşının sağlık durumu iyi olmasına rağmen "beş yıldızlı" bir sağlık hizmeti görmeleri için doğrudan talimat verdi.

Helikopter gönderdi

Filistin davası için parmağını bile oynatmayan BAE, trafik kazası geçiren iki İsrail vatandaşının hastaneye taşınması için özel muamele gösterdi. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid el Nehyan, İsrailler için olay yerine helikopter gönderdi.

Hastane önüne kırmızı halı serildi

Yaralanan İsrailli Liran Landau hastanede açıklama yaptı. Hastaneye kendileri için kırmızı halı serildiğini söyleyen Landau'nun BAE yönetiminin kendileri için seferber olduğunu dile getirdi. Üst düzey bir hizmet gördüklerini belirten Landau, kendisinin İngiliz, arkadaşının Portekiz pasaportuna sahip çifte vatandaş Yahudiler olduğunu söyledi. Buna rağmen Landau, BAE yetkililerinin kendilerini İsrailli olarak tanıtmalarını özellikle istediğini ifade etti.

"Hastanede 5 yıldızlı otel hizmeti"

Times of Israel'e konuşan Landau "Four Seasons Hotel'de kalmaktansa burada kalmayı tercih ederiz." ifadesiyle, kendilerine gösterilen ilgiyi ve hizmeti dile getirdi.

BAE'nin son dönemde İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiği ve bu kapsamda İsrail vatandaşlarına yönelik üst düzey bir alaka gösterdikleri biliniyor.

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