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Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail ulusal marşı çalındı

İsrail ulusal marşı, Katar'ın ardından başka bir körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de çalındı.

28 Ekim 2018 Pazar 20:49
Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail ulusal marşı çalındı

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli Sagi Muki, 81 kilo altı sporcuların yarıştığı kategorinin final maçında Estonyalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 

İsrailli Judocu Muki'nin final maçını kazanmasının ardından düzenlenen madalya töreninde İsrail'in ulusal marşı çalındı.

Böylece İsrail'in ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez Ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmış oldu. 

Turnuvayı izlemeye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya törenin ülkesinin ulusal marşının çalınması nedeniyle duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü. 

BAE, bu yıl "sürpriz" şekilde Abu Dabi'deki 2 günlük turnuvaya İsrailli judocuların kendi bayrakları altında mücadele etmesine izin vermişti. 

Bu kararın ardından Kültür ve Spor Bakanı Regev, İsrail Judo Takımı ile Abu Dabi'ye gelerek turnuvanın açılış törenine katılmıştı. 

Geçen yıl İsrailli judocuların kendi bayrakları altında yarışmasına karşı çıkan BAE yönetimi, İsrailli bir judocu altın madalyasına kazanmasına rağmen bu ülkenin milli marşını da çalmamıştı. 

Öte yandan 25 Ekim'de başlayan ve 3 Kasım tarihine kadar devam edecek olan Katar'daki Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na İsrail Milli Takımı da katılmış, şampiyonun açılış töreni sırasında katılımcı ülkelerden biri olduğu için İsrail ulusal marşı çalınmıştı. 

BAE ve Katar'ın da aralarında bulunduğu hiçbir körfez ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. 

Arka plana İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cuma günü ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan diğer bir Körfez Ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:49
  1. BAE
  2. İsrail

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