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Birleşik Arap Emirlikleri'den açıklama! 'Sabotajın arkasında...'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Norveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), 12 Mayıs'ta Fuceyra limanındaki petrol tankerlerine yapılan sabotajın arkasında bir devlet aktörünün olduğu sonucuna ulaştıklarını bildirdi.

07 Haziran 2019 Cuma 06:39
Birleşik Arap Emirlikleri'den açıklama! 'Sabotajın arkasında...'

BAE, Suudi Arabistan ve Norveç, geçen ay BAE'nin Fuceyra limanındaki petrol tankerlerine yönelik sabotajla ilgili ulaştıkları sonuçlar konusunda BMGK'ye kapalı oturumda brifing verdi.

Brifingin ardından söz konusu üç ülkeden yapılan ortak açıklamaya  göre, BAE, Suudi Arabistan ve Norveç, brifingde bu saldırıların uluslararası  barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Konseye, olayın en başından beri kendilerine verdiği destekten dolayı  teşekkür eden üç ülke, bundan sonra ulaşacakları sonuçlar konusunda da BMGK'yi  bilgilendireceklerinin teyidini verdi.

Açıklamada, "Henüz soruşturma sürüyor ancak bu saldırıların büyük  ihtimalle bir devlet aktörü olan, önemli operasyon kapasitesine sahip bir aktör  tarafından sofistike ve koordineli bir şekilde yapıldığına dair gerçeklere  ulaşıldı." ifadesine yer verildi.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi  Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja  uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35  uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

Saldırıda İran iddiası

John Bolton, geçen hafta BAE ziyareti sırasında yaptığı açıklamada,  aralarında Suudi Arabistan'a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye 12 Mayıs'ta Fuceyra Limanı yakınlarında düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmiş ve buna dair delillerin BMGK'ye sunulacağını söylemişti.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8  Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan  yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu  "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir  amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli  B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne  sevk etmişti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 06:39
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