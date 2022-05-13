Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Khalifa bin Zayed Al Nahyan hayatını kaybetti
Dünyanın üçüncü zengin hükümdarı olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 74 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanan son dakika gelişmesini dünyaya duyurdu.
Habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Khalifa bin Zayed Al Nahyan, hayatını kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı, 74 yaşındaydı.
Dünyanın en zengin 3. hükümdarı
Halife bin Zaid en-Nehyan, ölen babası Zayid bin Sultan el-Nehyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı.
Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanıydı.
Forbes'a göre, Şeyh Halife bin Zayid el-Nehyan 19 milyar dolar tahmini serveti ile dünyanın üçüncü zengin hükümdarıydır.