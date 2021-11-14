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Gündem "Birisi çalışan sisteme muhalif olur kapatır, diğeri binmesini beceremez" Bunlar mı ülkeyi yönetmeye aday?
Gündem

"Birisi çalışan sisteme muhalif olur kapatır, diğeri binmesini beceremez" Bunlar mı ülkeyi yönetmeye aday?

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, hizmette tasarrufa giderek metrolarda bazı yürüyen merdivenleri kapatınca sosyal medyada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyen merdivene ters bindiği video gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:57:00 -

Vatandaşların tepki gösterdiği CHP’li İBB’nin, merdivenleri bile yürütememesi sosyal medyada yayılırken, CHP bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu’nun ters bindiği yürüyen merdiven ile gündeme oturdu.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek ‘zihinsel engelli ve ‘akılsız’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyen merdivene ters binmesi, CHP’li İBB’nin yürüyen merdiven kapatma olayından sonra tekrar gündeme geldi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında; “biri çalışan sisteme muhalif olur kapatır, biri de hazır çalışan merdivene ters biner… Bunlar mı ülkeyi yönetecek?” yorumları yapıldı.

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