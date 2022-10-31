Birilerine kapak olsun! Vatandaşlar TOGG için şimdiden bunu yapmaya başladı

Cumhuriyetin 99. yıldönümünde Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu’nun (TOGG) Bursa Gemlik’teki fabrikasının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. İlk otomobil seri üretim bandından inerken, mart ayına kadar burada üretilecek olan araçlar teste gidecek.

Vatandaşlar mart ayını bekliyor

Çeşitli testleri geçmesinin ardından TOGG 2023 yılının mart ayında satışa sunulacak. İlk etapta şubat ayında ön talep toplanacak. TOGG’un satışı bayi üzerinden değil direkt olarak temas noktaları üzerinden gerçekleşecek. İlk temas noktası Zorlu Center’da yapılacakken, ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 temas noktası kurulacak.

Vatandaşlar şimdiden araçlarını satıyor

TOGG’un mart ayında piyasaya gireceği düşünüldüğünde daha aylar öncesinden pek çok vatandaşın aracını satışa çıkardığı gözleniyor.

İlan sitelerinde vatandaşların ‘TOGG alacağım için aracımı satıyorum’ diyerek ilan verdikleri ve bu tip ilanların sayısının arttığı görülüyor.