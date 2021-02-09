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Siyaset Birilerinden izin almadan aday olamayan Kılıçdaroğlu’ndan komik vaat
Siyaset

Birilerinden izin almadan aday olamayan Kılıçdaroğlu’ndan komik vaat

2018’de aday olmaya cesaret edemeyen, 2023 içinde HDP ve İYİ Partili dostlarından müsaade almadan karar veremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri zaman yapacaklarını açıklayarak güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun bazı vaatlerini daha kendi partisi içinde uygulamaması da özellikle dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 15:35:00 -
Birilerinden izin almadan aday olamayan Kılıçdaroğlu’ndan komik vaat

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, iktidara geldikleri takdirde hayata geçirecekleri icraatlarını sıraladı. Çeşitli vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları hayretle karşılandı.

Vaatlerinden birinde Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumuzda, milletin vekilini millet seçecek, genel başkanlar değil. İlk yapacağımız iş, siyasi ahlak kanununu çıkartmak olacak.” dedi. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu vaadi şaşkınlığa neden oldu. Milletvekili adaylarının genel başkan tarafından değil, halk tarafından seçileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun bunu yapmak için iktidar olmaya gerek olmadığını, parti tüzüğündeki ufak bir değişiklikle bunu yapabileceğini hesaba katmaması dikkat çekti. Söz konusu vaadiyle sözde demokrasi yanlısı olduğu algısı oluşturmaya çalışan CHP liderinin, samimiyse parti tüzüğünü değiştirerek söz konusu seçimi halka bırakması bekleniyor!..

Aday olamadı ama iktidara gelecek!..

2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aday olmaya cesaret edemeyen Kılıçdaroğlu’nun iktidar edebiyatı yapması da izleyenleri güldürdü. 2023 seçimi için de İYİ Parti ve terör yanlısı HDP’nin onayı olmadan adaylığını açıklayamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı olacakmış gibi vaatler sunması “akıl tutulması” olarak yorumlandı.

Milletin aklıyla alay eden Kılıçdaroğlu’nun bazı vaatleri şu şekilde:

- İktidar olduğumuzda, milletin vekilini millet seçecek, genel başkanlar değil. İlk yapacağımız iş, siyasi ahlak kanununu çıkartmak olacak.

- CHP iktidarında, bir kararnameyle esnafın stopaj vergisi kaldırılacak. Esnafa verilen kredinin faizi silinecek.

- CHP iktidarında, çiftçilerin borçları alacaklarından mahsup edilecek.

- Beşiktaş saldırısında şehit olanların hakkı ailelerine hemen ödenecek.

- 15 Temmuz şehitleri için toplanan para hak sahiplerine verilecek.

- CHP iktidarında, Tank Palet Fabrikasını hemen alıp orduya iade edeceğiz. Vatanın bağrına saplanan hançeri çekip alacağız! Gerçek milliyetçilik kağıt üzerinde olmaz, gerçek milliyetçilik budur!

- Adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmayacağız. Ben Yenikapı mitinginde bunu söyledim. Yerime gidip oturacakken beni kutladı. Şimdi tam tersi yapılıyor.

- Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Bu, gücü denetlemek demektir kimin adına halk adına! Şimdi yolsuzluğu yazan gazetelere yasak geliyor, ceza geliyor. Kul hakkı yemenin meşrulaştırılması geliyor.

- Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Bu, gücü denetlemek demektir kimin adına halk adına! Şimdi yolsuzluğu yazan gazetelere yasak geliyor, ceza geliyor. Kul hakkı yemenin meşrulaştırılması geliyor.

- Allah'ın izni ve sizlerin takdiriyle iktidar olduğumuzda 83 milyon vatandaş için dört ayaklı strateji izleyeceğiz. İlk olarak herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. İkinci olarak kuvvetler ayrılığına dayanan güçlü bir demokrasiyi inşa edeceğiz.

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Yorumlar

oflu baba

ULAN HAMURU YALAN SAHTEKARLIKLA YOGURULMUS .... YALANDAN KIM OLMUS 
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Egeli ye .

Bu çapsız iftiracı yalancı KUKLA kemal e bence KADİR bile İNANMAZ..
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