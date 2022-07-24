Birileri savaşı kızıştırırken Türkiye tahıl krizini çözdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde; Ukrayna, Rusya, BM ve Türkiye arasında ‘Tahıl Koridoru Anlaşması’ imzalandı. Böylece Ukrayna limanlarına abluka altında olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul’da çözüldü. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Tahıl Koridoru Anlaşmasını Akit’e değerlendirdi.

Bunu başaracak başka ülke yok!

Kılıç, şunları dile getirdi: “Krizin çözümünde en büyük etken Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Rusya-Ukrayna arasında sıcak bir savaş devam ederken, hiç kimse geri adım atmamışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iyi niyetli girişimlerinin takdir toplaması sonucu işin çözülmesine vesile oldu. Dünya da böylelikle bunu anlamış oldu. Çünkü Dünya’da böyle bir ilişkiyi kurabilecek başka bir ülke yoktu. Dünyada lider ülkelerin bile bu savaşı bitirme noktasında iyi niyetli girişimleri olmadığını gördük. Hatta silah destekleriyle bu savaşın uzamasına aracılık ettikleri alakalı bir süreç yaşandığı ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılık etti. Bu da dünya basınında da büyük yankı buldu. Türkiye’yi seven de sevmeyen de bu krizin çözümünden dolayı takdir etmek durumunda kaldılar.”

Anlaşma, fiyatları ucuzlatacak

Yunus Kılıç, şöyle devam etti:“Tahıl Koridoru Anlaşmasının önemi dünyada uluslararası ticarete konu olan tahılın üçte birini Ukrayna-Rusya dünya ticaretine sunuyor. Alıcıları da genellikle 50’nin üzerinde az gelişmiş fakir ülkelerdi. Bu ülkelerde tahıl çıkamayınca ciddi bir sıkıntıya girdiler. Temin etme noktasında korkulara kapıldılar. Bu da gıda ve tahıl fiyatlarının psikolojik olarak yükselmesine sebep oldu. Bu anlaşmayla gıda ve tahıl fiyatlarında bir geriye dönüş salınım başladı diyebiliriz.”