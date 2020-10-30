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Siyaset Birileri ‘liyakat’ mı demişti! Can Ataklı’nın yeğenine ‘Ekrem’ kıyağı
Siyaset

Birileri ‘liyakat’ mı demişti! Can Ataklı’nın yeğenine ‘Ekrem’ kıyağı

İBB’de liyakat olmadığını savunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Can Ataklı’nın yeğenini sorgusuz/sualsiz Kültür A.Ş.’de işe aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:28:00 -

 Eş, dost, akraba, tanıdık kayırmacılığı yapılmadan liyakata dayalı atama yapılacağını belirttikten sonra dediği her şeyin fos çıktığı Ekrem İmamoğlu, CHP’li Can Ataklı’nın yeğeni Ayça Nur Ataklı’yı Kültür A.Ş.’de işbaşı yaptırdığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Korkusuz Gazetesi ve TELE1 yorumcusu Can Ataklı bu sözlerinin ardından kısa süre içerisinde CHP'li İBB'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemişti. Sonrasında sözlerinin arkasında olduğun fakat kişilerle ilgili bir sorunu olmadığı gibi orta yollu ifadelerle havayı yumuşatan Can Ataklı'nın bu özürden sonra İBB ile ilişkisini farklı bir boyuta taşıdığı iddia ediliyor. SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre daha önce CHP ve İBB'ye "CHP'liler için ne hazin bir durum. 25 yılda İBB Genel sekreteri olabilecek bir kişi bile yetiştirememişler" sözleriyle eleştirilerde bulunan Can Ataklı'nın yeğeni İBB'de işe alındı!

13 bin kişiyi işten çıkardılar, yerlerini CHP teşkilatındaki CV'ler aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri öncesinde meydanlarda İBB'de liyakata dayalı atama yapılacağına dair söz verdi. Göreve geldikten sonra tecrübeli 13 bin çalışanı işten çıkardı. Boşalan kadrolara ise il ve ilçe teşkilatlarında CV'si olan CHP'lileri aldı.

Ataklı İBB'ye böyle vurmuş, ardından yaşanan kriz sonrası özür dilemişti...

Ayça Nur Ataklı Kültür A.Ş.'de işe başlatıldı

Yetkinliklerine bakılmaksızın yapılan torpilli atamalar yapıldı. Bu işe alımlardan biri ise CHP'li gazeteci Can Ataklı'nın yeğeni Ayça Nur Ataklı oldu. Ayça Nur Ataklı, CHP'li İBB yönetimi tarafından iştirak şirketi Kültür A.Ş'de işe başlatıldı. Kültür A.Ş'de Organizasyon Sorumlusu yapıldığı görüldü.

Ataklı'ya sınav ve mülakat yok!

Ancak SABAH gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Ataklı, Kültür A.Ş. üzerinden İBB Kültür Daire Başkanlığı'nda asistan olarak görev yaptığı öğrenildi. Ataklı'nın herhangi bir sınav, mülakat gibi liyakatini ortaya koyabilecek bir sürece girmeden Eylül 2019'da işe alındığı belirtildi.

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