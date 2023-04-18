Birileri çok fena kuduracak! Savunma sanayiinde müthiş gelişme duyuruldu

Otomobil, savunma sanayi, teknoloji, ulaşım ve ekonomi alanlarında çeşitli projeler hizmete alındı ve alınmaya devam ediyor.

Bunlardan bir tanesi de yerli ve milli üretimimiz Altay tankı oldu.

Seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de bulunan AK Parti Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tank için tarih verdi.

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"Önümüzdeki hafta içinde inşallah Cumhurbaşkanımız yerli üretim ilk tankımızı da TSK'ya teslim edecek"

Savunma sanayideki ilerlemenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Önümüzdeki hafta içinde inşallah Cumhurbaşkanı'mız yerli üretim ilk tankımızı da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edecek. Onun çalışması devam ediyor." diye konuştu.

Yerli ve milli savunma sanayi vurgusu

Kişilikli ve kimlikli politikalarıyla Türkiye'nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye'nin daha da güçlenmesi, büyümesi için önemli adımlar atılmaya devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayide çok önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi öneme haiz. Kahraman personelimizin tarihi şan ve şerefle dolu, ancak alet işler el övünür. Gerekli teçhizatı vermezsek sonuç ne olacak? Burada yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ortaya çıkıyor. Geçmişte parasını verip alamadığımız ürünleri hatırlayın. Geçmişte piyade tüfeklerimizin patenti bile yabancılara aitti.

Şimdi kendi üretimimiz tüm hafif silahlarımız, helikopterlerimiz, İHA/SİHA/TİHA'larımız var. Bunları yapıyor, ihraç ediyoruz. Gemiyi tasarlıyoruz, inşa ediyor ve ihraç ediyoruz. İnşallah yakın zamanda tankımızı da yapacak Kızılelma'yı da uçuracağız."