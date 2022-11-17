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Ekonomi Biriler fena halde rahatsız olacak! Merkez Bankasından yılın rekoru
Ekonomi

Biriler fena halde rahatsız olacak! Merkez Bankasından yılın rekoru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 117 milyar 523 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 15:51:00 -
Biriler fena halde rahatsız olacak! Merkez Bankasından yılın rekoru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

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Yorumlar

Eyüp

Yükümlükler ile swapları bir düş bakalım kim rahatsız olacak.

ERSİN PALA

Dolarcı köpeklerin karnı iyi doyacak desenize..
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