Biri şu Gladio eskisini Bakırköy'e götürsün: Özdağ gözlükteki etiketi dinleme cihazı sandı

Her gün attığı yalan yanlış tweetlerle ırkçılık hastalığının yanı sıra farklı psikolojik rahatsızlıkalrı da olduğu anlaşılan Zafer Partisi adını verdikleri oluşumun genel başkanı Ümit Özdağ, partilerine bırakılan gözlük ile dinlendiklerini ima etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Mr. Ümit Özdağ Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda partisinin Trabzon il başkanlığına bırakılan bir güneş gözlüğü ile dinlendiklerini ima etti. Gerçek ortaya çıkınca rezil oldu.

Gözlüğü ve ses dinleme cihazı olduğunu iddia ettiği aracın fotoğrafını paylaşan Özdağ, "Zafer Partisi Trabzon il başkanlığımızda il başkanımızın masasının üzerine bırakılan güneş gözlüğü. Nasıl ses iyi geliyor mu?" ifadesini kullandı. Güneş gözlüğündeki bahsi geçen kısmın gözlüğün üreticisi olan markanın logosu olduğu ortaya çıkınca, Özdağ günlük rezil olma rutinini yerine getirip tweetini sildi.