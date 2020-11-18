Biri şu çömeze diplomatik pasaportun ne olduğunu öğretsin! Pompeo’nun Türkiye’ye söyleyemediğini Merdan’ın kanalı söyledi

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Diplomatik Pasaport ile Türkiye’ye geldi. İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ne giden Pompeo, ardından cami ziyaretinde bulunarak yurttan ayrıldı. Pompeo, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istedi. Mevkidaşı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşebileceği belirtilen Pompeo’dan, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gelmesi istendi. Seyahat gerçekleşmeyince, hükümet ile Pompeo arasında görüşme olmadı.

Pompeo, Ankara’da değil İstanbul’da görüşmek isteyince diplomatik nezaketin dışına çıkmış oldu. Buna rağmen Türkiye’ye solcu geçinen emperyalist yalakası bazı medya organları, ABD’li bakanı göklere çıkararak AK Parti hükümetine yönelik ancak düşmanların söyleyeceği skandal sözler sarf etti.

Bu sözlerden birini de, Amerikancı Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu Tele1’de program sunan Musa Özuğurlu oldu.

Özuğurlu, "Pompeo elini kolunu sallaya sallaya geldi ve Türkiye'ye dedi ki, siz bir devlet değilsiniz aslında. Sizin sınırlarınız yok." diyerek içindeki kini kustu ve Pompeo'nun söyleyemediğini söyledi.