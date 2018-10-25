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Biri menfezde, öbürü köprü altında yakalandı! 'Büyükbaş' hırsızlarına gözaltı

Tokat'ta büyükbaş hayvan çalan iki hırsız saklandıkları yerde jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:44
Biri menfezde, öbürü köprü altında yakalandı! 'Büyükbaş' hırsızlarına gözaltı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlıyaya köyünde yol kenarında bırakılmış araçtan şüphelendi.

Ekipler, yaptıkları incelemede araçta simental cinsi 3 büyükbaş hayvan buldu.

Hayvanlar sahibine teslim edildi

Çevrede arama yapan ekipler, şüphelilerden H.Y'yi saklandığı menfezde, S.Y'yi ise bir kilometre uzaklıkta bulunan Kelkit Çayı üzerindeki köprünün altında yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Hayvanlar, Hasanşeyh beldesinde yaşayan M.A'ya teslim edildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:44
  1. Tokat
  2. büyükbaş hayvan
  3. simental cinsi
  4. menfez
  5. Kelkit Çayı

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