Biri hasta çıktı, biri tinerci! Bebek'teki rezaleti yabancılara yıkma girişimi de tutmadı..

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İstanbul Bebek'te C.M.T. adlı kadının Ö.K. adındaki adamla herkesin gözü önünde yaşadığı rezil ilişkinin perde arkası aralandı.

Bebek sahilinde yoldan geçen bir vatandaşın kaydettiği görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine, C.M.T. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Kadının akli dengesi bozuk çıktı!

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İfadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüphelilerden C.M.T.’nin, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden alınan rapor doğrultusunda, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunması sebebi ile şüpheli Ö.K., "cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketler" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

'Tinerin etkisi altındaydım'

Şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Ö.K. "tiner" kullandığını belirtirerek, şu ifadeleri kullandı:

Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.

Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketler" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

C.M.T. ise gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sosyal medyada iki şüphelinin de yabancı uyruklu olduğu iddia edilerek göçmen provokasyonu yapılmıştı.