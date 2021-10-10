Biri bu vahşete 'dur' desin! Pitbull dehşeti yine cezasız kaldı

Yeniakit.com.tr

5 Mayıs 2020'de İzmir'in Menemen ilçesinde İlhami Küçük'ün tasmalarını çözdüğü 2 pitbull köpeği, yan komşusu Murat Turan'ın bahçesine girdi. Turan'ın bahçedeki köpeğine saldırıp öldüren pitbullar, Turan'ı ve evde beslediği kedisini de yaraladı.

Güvenlik kamerası kayıtları ile şikayetçi oldu

Parmağından yaralanan 54 yaşındaki Turan, elindeki güvenlik kamerası görüntüleri ile şikayetçi oldu. Suç duyurusu üzerine pitbull cinsi köpeklerin sahibi İlhami Küçük hakkında Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Temmuz ayında görülen davaya sanık İlhami Küçük ve şikayetçi Murat Turan katıldı.

Pitbulların sahibi: Zararı giderme teklifinde bulundum

İlhami Küçük, pitbull köpeklerini tasmasız bırakması sebebi ile yaşanan olayda kendisini şöyle savundu:

"Köpekler bana aittir ama bu kişiye saldırmadılar. Karşı tarafa zararlarını giderme teklifinde bulundum. Benden 5 bin lira para istediği için uzlaşamadık. Suçsuzum ve beraatımı talep ederim."

Mahkeme, Küçük'e 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verilmesine, sanığın ekonomik durumu ve yargılama sürecindeki iyi hali göz önüne alınarak 2 bin 500 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.

'Hep başıboş şekilde geziyorlardı'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Turan ise, şunları söyledi:

"Ölen köpeğimi almaya gelmiştim. Arkamdan üzerime pitbull cinsi bir köpek atladı. Boğuşmaya başladık. Eşim de o sırada beni kurtarabilmek için eline geçen her şeyi köpeğe attı. Boğuşma sırasında kedimiz yanımıza doğru gelince, köpek beni bırakıp onun peşine gitti. Onu da bacağından yaraladı. Sesleri duyan ev sahipleri geldi. 'Komşuyuz, şikayetçi olmayın' dediler. Yanlışlıkla olmuştur düşüncesiyle önce şikayetçi olmadım. Ancak kameraları izledikten sonra bahçemde iki köpek olduğunu ve Leo'nun nasıl öldüğünü görünce şikayetçi oldum. O köpekler, başka zamanlarda da burada başıboş bir şekilde geziyordu."

'Psikolojimiz bozuldu'

"Olayın ardından burayı tamamen boşalttık. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi. 3 senedir birlikteydik. Bu olay, bizi çok üzdü ve yıprattı. Açtığım davayı kazandım. Bir de tazminat davası açacağım. Bu köpekler çok tehlikeli ve saldırganlar. Bunu bizzat yaşadım. Size saldırdığı anda durdurmanız çok zor oluyor. Zaten bu cins köpekler yasaklı olarak geçiyor. Bu cinslerin toplatılması gerekiyor."