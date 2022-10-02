Biri bu Selçuk’a 2015’te AK Parti vekili olduğunu hatırlatsın! Sen de bombaları patlatarak mı vekil oldun?

CHP'nin kanalı Halk TV canlı yayınında Mersin'deki hain terör saldırısının OHAL ilan etmek için yapılmış olma ihtimalini dillendiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçmişini unutup tam 9 yıl boyunca AK Parti'de değil de CHP'de imiş gibi konuştu.

Özdağ, "Bu olay sıra dışı bir olaydı. Mesele OHAL ilan etmek. Saldırıyı anlatan polis ne dedi? İçeriye girmiş olsaydı yüze yakın insan vardı dedi. Bu çok bilinçli bir olaydı. PKK neden böyle zamanlarda devreye giriyor. OHAL olursa seçim güvenliği tehlikeye girer biz ne için çalışoruz. Seçim güvenliği için. Vatandaşa bana 31 Mart seçimlerinde hileyle seçimi alırlar diyordu. OHAL ilan ettikleri zaman sandık tehlikeye giriyor. Buna göre bakmak lazım bu hükümet seçimi kaybetmek istiyor. Ortada çok fazla olay var. Her yolu deneyebilirler bütün Türkiye'yi sağ duyuya davet ediyorum." diyerek herkesi şaşırttı.

AK Parti'de olduğu sürede onlarca terör saldırısı oldu

Özdağ'ın AK Parti'de bulunduğu süre içerisinde Gar, Beşiktaş ve daha nice terör eylemi gerçekleştirildi. CHP'liler bile çıkıp bunu siz yapmış olabilirsiniz demediler. Ancak Özdağ, siyaset uğruna terör olayını bile kullanmaktan çekinmedi. Üstelik tüm görev aldığı dönemlerde Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile çok sayıda seçim geçirdi.

Özdağ'ın AK Parti geçmişi

12 Eylül 2010 referandumunda Evet oyu için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Selçuk Özdağ, 11 Haziran 2011 seçimlerinde 24. Dönem Manisa Milletvekili seçildi.

Bu dönem içerisinde TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği , TBMM Çevre Komisyonu Üyeliği, TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyeliği, TBMM Soma Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu Üyeliği, TBMM Türkiye Macaristan ve Türkiye Kostarika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Vekilliği, TBMM Türkiye Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK Parti Denizli İli Koordinatör Milletvekilliği, 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 26. Dönem Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Selçuk Özdağ, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi.

Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olduğu dönemde ilk MKYK toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görevlendirildi.

2019'da istifa etti

13 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa etti. 12 Aralık 2019 tarihinde eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile birlikte Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında katıldı. 25 Aralık 2019 tarihinden beri Genel Başkan Yardımcısı ve Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev alıyor.