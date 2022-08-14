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Medya Biri bu edepsize dur demeyecek mi?
Medya

Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

Yaptığı açıklamalar ve giydiği ahlaksız elbiselerle, Türk gençliğinin ahlakını erozyona sokmak isteyen şarkıcı müsveddesi Gülşen'in son açıklamaları pes dedirtti..

Yeniakit Publisher
2022-08-14 16:28:00 -
Biri bu edepsize dur demeyecek mi?

Yaptığı açıklamalar ve giydiği ahlaksız elbiselerle, Türk gençliğinin ahlakını erozyona sokmak isteyen şarkıcı müsveddesi Gülşen'in son açıklamaları pes dedirtti..

Konserlerinde şarkılarından çok giydiği edepsiz elbiseler ve söylemleriyle magazin denilen lağım çukurunun içinde debelenen şarkıcı Gülşen, yeni bir sahne kostümüyle yine ahlaksızlıkta sınır tanımadı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren 46 yaşındaki şarkıcı, giydiği edepsiz elbislerle gençliğe kötü örnek olmaya devam ediyor.

Öte yandan kıyafeti hakkında yapılan eleştirilere de yanıt veren şarkıcı, göğüslerini göstererek, "Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın" ifadelerini kullanarak küstahça açıklama yaptı.

Şarkıcının giydiği kostüm ise sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.

 

 

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Yorumlar

sukru

Ruhunun çirkinliği yüzüne yansımış.

Kanuni

Birigite Bardot 'un son halini hatırlatıyor bana.....
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