Biri bu adamın ipini tutsun! Ertuğrul Özkök Tarkan konseri üzerinden yine dindarlara kin kustu

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Ertuğrul Özkök, festivallerde içki ve fuhuş iddialarının olduğunu ama konserler için böyle bir gerekçe ile izin vermeme olmadığını bildiği halde, AK Parti iktidarını yasakçılıkla suçladı.

İzmir'deki Tarkan konserinin engellenmemesi ve bu konserin de bir valinin onayı ile gerçekleşmesine karşın, ahlaksızca çarpıtmada bulunan Ertuğrul Özkök, dindar insanlara kinini yine kustu.

Hesap sorulmayınca cesaretini kaybetmedi!

"Gerekirse silah bile kullanırız" başlığının hesabı sorulmadığı için cesaret bulan Özkök, dindarlara hakaretlerini şöyle sürdürdü:

Millet konser yasaklamalarına, sanatçılara yapılan zulme de en büyük cevabı verdi.

Hani nerede o milli hissiyatçılar.

Hani o her kasabada üç beşi bir araya gelip “Milletin hissiyatı ve milli değerler” diye konuşan adamlar vardı ya…

Hani o “Konserleri fuhuş ve alkolle” eş anlamlı hale getirmeyi uğraşan güya sivil toplum örgütleri… Kaymakam, vali, savcı ve hakimler…

Hani kendi şahsi duygu ve fanatiklerini milletin hissiyatı diye zorla kabul ettirmeye çalışanlar…

Millet onlara en büyük ve anlamlı cevabı da dün İzmir’de verdi.

Ne bir kavga ne bir taşkınlık, ne fuhuş ne alkol…

O meydanda dün gece bu milletin hassasiyeti, duyguları, değerleri, hissiyatı vardı.

Ve emin olun muhafazakarı da oradaydı, moderni de…

Sayıları da o kasaba hissiyatı masallarını anlatmaya çalışan üç beş kişinin yüzbinlerce fazlasıydı…