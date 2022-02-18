Biri bu adamı durdursun! Mehmet Ceyhan yine saçmaladı

Pandemi sürecindeki çelişkileri açıklamalarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şimdi de isim vermeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi.

Dünyanın etkisi altına alan koronavirüs salgınında pek çok devlet, önlemleri gevşetipğ maskeleri çıkarma kararı aldı.

Alınan maske kararının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Yeni kararlar alacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." açıklamasını yaptı. Koca'nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ceyhan, "Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz" dedi.

Ceyhan, "En büyük hata başka ülkelerdeki uygulamayı örnek gösterip, biz neden yapmıyoruz demek. 4. dalgada ‘İngilizler şöyle yapıyor’ dedik, yaptık. Ne oldu?

Bugünlerde Hollanda'nın önlemleri kademeli gevşetmesini konuşuyoruz. Sanki adamlar kapanırken biz de kapanmışız gibi. Hollanda'da 2 doz aşılama yüzde 90'ın üzerinde, 3. doz aşılama yüzde 61,2. Günlük ölüm sayısını 9'a düşürdüler. Toplumsal aşılama hedefine 183 günde ulaşacaklarını hesaplıyorlar ve ona göre bir normalleşme planı yapıyorlar. Bizde aşılama neredeyse durdu.

"Maskeleri çıkarın demek, öldürme potansiyeli olan bir grubu sokağa salmaktır"

Kullandığımız cerrahi maskeler bildiğiniz gibi, virüsün size bulaşmasını değil, sizdeki virüsün başkasına bulaşmasını önler. Yani maskeleri çıkarın demek, öldürme potansiyeli olan bir grup katili sokağa salıp, diğer vatandaşları öldürmelerine izin vermekten farksızdır. Umalım ki o toplantıda bu konular yeniden düşünülsün. Önlem almak istemeyen, aşı olmayı reddedenlerin özgürlüğü kadar; hastalanıp ölmek istemeyenlerin hakları da dikkate alınsın" sözleriyle her zaman olduğu gibi yine korku pompaladı.