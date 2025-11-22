Biri Batı'dan diğeri Doğu'dan iki vicdan sahibi genç tek bir kitapta buluştu...

Batı’dan Rachel, Doğu’dan Esma… Birbirlerini hiç tanımayan iki genç kadının yaşam öyküsü, aynı kitapta yan yana geldi. Ketebe Yayınları tarafından Kasım ayı başında yayımlanacağı duyurulan Hamza Er imzalı “Siz Dünyayı Affeder miydiniz?”, iki farklı coğrafyanın iki ayrı hayatını, tek bir anlatıda buluşturuyor.

Yayınevinin paylaştığı tanıtım metninde, anlatının merkezinde bulunan iki genç için şu ifadeler yer aldı:

“Aslında aynı ateşin farklı kıvılcımlarıydı onlar…

İçlerindeki yangın, zorbalığı yakan bir isyana dönüşmüştü.

Tanışmayan ve mektuplaşmayan bu iki insanı bir araya getiren, yüreklerinin aynı özgürlük sevdasıyla atıyor olmasıydı.

Biz de onlarla beraber keşfediyorduk; içimizde var olan ama kararmış, pas tutmuş cevheri; insanı pasif bir seyirci olmaktan çıkarıp etkili bir aktör haline getiren duyguları:

Vicdanı, merhameti, sevgiyi…

Adanmışlığı, özveriyi ve fedakârlığı…

Bencil kaygılardan arınarak dayanışma göstermeyi ve başkalarının acılarına ses olmayı…

Evet, Vicdan Sınır Tanımadı ve kelimeler, zaman ve mekânı aşarak Rachel ve Esma’nın hikâyelerini bir araya getirdi.”

Kitabın tanıtımında ayrıca, “‘Siz Dünyayı Affeder miydiniz?’ Rachel ve Esma'nın tamamen gerçek ve bir o kadar da etkileyici yaşam hikayesi… Hamza Er’in kaleminden -Ketebe Yayınları etiketiyle- Kasım ayı başında okurlarla buluşmuş olacak inşallah...” cümleleri yer aldı.

Eserin, iki farklı dünya görüşü ve iki ayrı acı tecrübenin ortak bir vicdan ekseninde kesiştiği bir anlatı sunduğu bildirildi. Yayıncılık çevreleri, kitabın yayımlandığı dönemde geniş bir okur kitlesine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.