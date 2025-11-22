  • İSTANBUL
Türkiye
Konya’da iki yangın birden

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki farklı noktaya çıkan yangın paniğe neden oldu.

Foto - Konya’da iki yangın birden

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’in Yeşildağ Mahallesinde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Foto - Konya’da iki yangın birden

Alevlerin çevredeki ormanlık alanı tehdit etmesi üzerine yangın mahalline itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Foto - Konya’da iki yangın birden

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar geniş bir alandan görülebilirken alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Foto - Konya’da iki yangın birden

Öte yandan, Karadiken Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda da yangın çıktı. Beyşehir ilçe merkezinden de görülen yangın üzerine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sahaya bataklık olması nedeniyle girip yangına müdahale edemezken, alevler takip altına alındı. Yangın, ekiplerin kontrolünde sazlık alandaki kamışların yanması sonrasında kendiliğinden etkisini kaybetti.

