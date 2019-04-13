Biri artık dur desin! Eşcinselliği teşvik görevi bu kez doktorlara verildi

İsmail Uğur Yeniakit.com.tr

Eşcinsellik sapkınlığını meşrulaştırma ve yaygınlaştırma projesine bu kez İstanbul Tabip Odası teşne oldu. 25 Nisan’da sözde cinsel hastalıklardan korunma semineri düzenleyeceğini duyuran İstanbul Tabip Odası, duyuru için hazırladığı afişte gerçek niyetini gözler önüne serdi.

Eşcinsellik hastalığına doktor teşviki

İstanbul Tabip Odası’nın duyuru afişinde yer verilen el ele tutuşmuş iki kadın ve iki erkek figürü; etkinliğin amacının toplumun cinsel hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirilmesi değil, başta Unicef ve Soros vakıfları olmak üzere Batı menşeili cinsiyetsizleştirme ve eşcinselliği meşrulaştırma projelerinin Türkiye’de uygulanması olduğunu ortaya koyuyor.

(İstanbul Tabipler Odası’nın duyuru afişi eşcinsel sapkınlığı teşvik eden metinsel ve görsel mesajlarla dolu)

Amaçlarını gayet net yazmışlar

Ailenin korunmasıyla ilgili verdiği mücadeleyle tanınan Yazar Sema Maraşlı, İstanbul Tabipler Odası’nın sapkınlığı teşvik eden seminerine tepki gösterdi. Maraşlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tabipler Odasının amacının duyuru afişinde gayet açık görüldüğünü belirtti. Afiş başlığında yer verilen “Cinselliğin farklı yüzleri” ifadesi; yaratılışa uygun cinsel kimlik ve eğilimlerin dışında farklı sapkın yönelimleri işaret ediyor. Her fırsatta milli ve ahlaki değerlere karşı aldığı tavır ve tutumlarıyla bilinen Tabipler Odası’nın sapkınlığı teşvik eden etkinliği, bütün dünyada yaygınlaştırılmak istenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.